В Казани открылось новое здание театра Камала

В Казани состоялось открытие нового здания театра Камала

В Казани состоялось открытие нового здания театра имени Галиаскара Камала. О торжественном мероприятии пишет KazanFirst.

На церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минкульта России Ольга Любимова, а также глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Строительство объекта стартовало зимой 2023 года. Над проектом здания работал архитектурный консорциум, состоящий из японского бюро Wowhaus, Kengo Kuma & Associates, немецкого Werner Sobek и ООО «ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича». На реализацию было направленно около 13 миллиардов рублей.

Зрители смогут посетить первые спектакли в новом театре в марте.

Ранее «Роснефть» поддержала крупные театральные премьеры в Уфе. В 2025 году Башкирский государственный академический театр оперы и балета представит премьеры нового сезона при поддержке АНК «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти».