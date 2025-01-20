В Китае казнили въехавшего в толпу водителя

В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу людей в провинции Хунань

Суд средней ступени города Чжухай привел в исполнение приговор о казни водителя Фань Вэйцю, умышленно въехавшего в толпу пешеходов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, казнь состоялась в присутствии сотрудников китайской прокуратуры КНР, которые следили за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом.

Суд вынес приговор Фань Вэйцю 27 декабря 2024 года. Следствие пришло к выводу, что мужчина «представляет угрозу общественной безопасности», а его поступок был признан «крайне подлым».

ДТП в Чжухае произошло вечером 11 ноября и унесло жизни 35 человек, еще 43 получили серьезные травмы. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан властями.

Ранее стало известно, что в Индонезии гражданину России грозит смертная казнь за попытку распространения семи видов наркотиков. Отмечается, что 33-летнего россиянина задержали на острове Бали, где он проживал в течение года.