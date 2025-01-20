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11:18, 20 января 2025Силовые структуры

В пять районных администраций Петербурга пришли с обысками

В пяти районных администрациях Петербурга проходят обыски из-за сосулек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в пяти районных администрациях проходят обыски. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, правоохранители пришли в администрации Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Приморского и Выборгского районов. Кроме того, оперативные действия идут в нескольких управляющих компаниях. Обыски проходят в рамках дела по статье 238 («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ, которое было возбуждено из-за семи случаев падения сосулек.

В Петербурге глыба льда рухнула на голову 24-летней горожанки. Инцидент произошел возле дома на улице Правды в центре Северной столицы. Льдина соскользнула с крыши здания, когда девушка проходила мимо. Петербурженку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ссадинами на голове. Аналогичный инцидент в тот же день произошел на улице Заусадебной в Приморском районе Петербурга. Сосулька упала на голову местному жителю, в результате чего он травмировал нос. Кроме того, от падения наледи пострадали два автовладельца. Глыбы повредили машины на набережной канала Грибоедова и Среднем проспекте Васильевского острова.

Ранее в том же российском городе глыба льда, сорвавшись с кровли, рухнула на проходившую мимо школьницу. Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей.

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