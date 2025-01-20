В России немного подешевели поездки на такси

РБК: Стоимость поездки на такси снизилась в декабре 2024 года впервые с февраля

В декабре 2024 года средняя стоимость поездки на такси снизилась в России впервые с февраля. Об этом со ссылкой на данные Росстата и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает РБК.

Согласно информации ведомства, цена километра поездки сократилась месяц к месяцу (к ноябрю) на 0,25 процента, до 47,77 рубля, в то время как к декабрю 2023-го показатель вырос сразу на 16 процентов. Снижение средней стоимости поездки специалисты «Чек Индекс» оценили в 0,7 процента (до 601 рубля) при росте год к году на 12 процентов.

При этом в Москве поездки на такси также немного подешевели — показатель сократился к последнему осеннему месяцу на 0,5 процента, до 827 рублей. В целом, указывается в материале, средний чек на такси в новогодние праздники прибавил в России 8 процентов, но темпы роста оказались самыми низкими за четыре года.

«В этот раз был достигнут баланс между спросом и предложением, вероятно, из-за теплой погоды, поэтому существенных скачков цен, которые бы повлияли на среднюю стоимость поездки, в декабре не происходило», — прокомментировала такую динамику председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что речь в связи со снижением цен фактически идет о статистической погрешности и тенденция роста цен в этой сфере в 2025 году сохранится.

Ранее в Госдуме предложили ограничить возможности слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой. По словам депутата Дмитрия Гусева, инициатива нацелена на то, чтобы цены «не росли как на дрожжах в канун праздников, как происходит сейчас».

