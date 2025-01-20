В России осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за обстрел мирных жителей в Мариуполе

В ДНР бойца отряда «Азов» осудили на 24 года за обстрел мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Руслана Минагулова к 24 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти») УК РФ.

Как установил суд, 4 марта 2022 года командир минометной батареи майор Арсен Дмытрык для устрашения гражданского населения отдал приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социальных объектов микрорайона Восточный. Исполняя этот приказ, Минагулов произвел не менее десяти выстрелов из миномета «Сани» калибра 120 миллиметров. В результате его действий на улице 9 Мая и Киевская мужчина и женщина получили ранения, несовместимые с жизнью. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что военнослужащим запрещенного «Азова» вынесен приговор за жестокое обращение с гражданским населением.