Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 20 января 2025Силовые структуры

В России осудили бойца из отряда «Азов» на 24 года за обстрел мирных жителей в Мариуполе

В ДНР бойца отряда «Азов» осудили на 24 года за обстрел мирных жителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Руслана Минагулова к 24 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти») УК РФ.

Как установил суд, 4 марта 2022 года командир минометной батареи майор Арсен Дмытрык для устрашения гражданского населения отдал приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социальных объектов микрорайона Восточный. Исполняя этот приказ, Минагулов произвел не менее десяти выстрелов из миномета «Сани» калибра 120 миллиметров. В результате его действий на улице 9 Мая и Киевская мужчина и женщина получили ранения, несовместимые с жизнью. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что военнослужащим запрещенного «Азова» вынесен приговор за жестокое обращение с гражданским населением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      Воевавшего в «Карпатской Сечи» наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам

      Военный волонтер заявил о перекодировке сознания русских на Украине

      Кошка лишила хозяйку работы и годовой премии

      На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

      Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

      Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

      Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

      Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

      В ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше