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14:26, 20 января 2025Экономика

В России зафиксировано снижение темпов роста цен на поездки в такси

Яндекс Такси: Цены на такси в Новый год оказались самыми низкими за четыре года
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Темпы роста среднего чека на поездки в «Яндекс Такси» в новогодний период 2024-2025 годов оказались самыми низкими за четыре года, выяснили аналитики компании. Средний чек за поездку в России составил 427 рублей, что на восемь процентов больше аналогичного периода в прошлом году.

В Москве средний чек вырос на 15 процентов по сравнению с тем же сезоном прошлого года, до 873 рубля.

Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов. Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год.

Аналитики «Яндекс Такси» связывают это с несколькими факторами. Во-первых, этой зимой из-за теплой погоды россияне время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее, и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Так, средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024-2025 годов выросла на три-девять процентов год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает.

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