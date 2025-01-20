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12:45, 20 января 2025Силовые структуры

В российском городе осудят мужчину за расправу над двумя женщинами в один день

В Москве осудят мужчину за убийство двух женщин в один день
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве осудят мужчину за расправу над двумя женщинами в один день. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, 23 декабря 2023 года в квартире на Мукомольном проезде жильцы дома услышали крики женщины, взывавшей о помощи. В это же время знакомому жертвы поступил видеозвонок, на который ответила его жена и увидела на видео женщину в крови, которая просила помощи и прощалась с друзьями. После этого связь прервалась.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили в квартире женское тело с множественными ножевыми ранениями — не менее 22. Жертва получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте был задержан 37-летний мужчина, который рассказал, что сильно поссорился с потерпевшей и напал на нее, использовав принесенный с собой нож.

После этого он сознался в расправе еще над одной женщиной за несколько часов до этого преступления. Ранее в этот день он познакомился с девушкой, пригласил ее в гостиницу, где у них возник конфликт и он с помощью ножа расправился с ней. Он завернул женское тело в простыню, оставил в ванной и поехал на вторую встречу.

Мужчина находится под стражей, прокуратура направила уголовное дело в суд.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с сестрой жены и получил 9,5 года колонии.

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