В сети восхитились внешностью блогерши без чрезмерного макияжа и наращенных ресниц

Блогерша Майя Бересфорд из Великобритании с никнеймом @mayaberesford618 показала внешность без наращенных ресниц и чрезмерного макияжа и восхитила пользователей сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Вначале 21-летняя девушка продемонстрировала, как выглядела год назад. Она позировала в ярко-розовом корсете и с обилием декоративной косметики на лице. Юзерша нанесла плотным слоем тональный крем, сделала яркий контуринг, а также использовала хайлайтер, коричневые тени, сиреневую помаду и искусственные ресницы. «Тогда я думала, что чем больше косметики, тем красивее», — отметила она.

Затем Бересфорд запечатлела свое преображение. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе и с легким макияжем. Британка подчеркнула ресницы тушью и обвела губы коричневым карандашом.

Зрители оценили трансформацию девушки в комментариях. «Ты стала выглядеть просто прекрасно», «Такая красивая сейчас», «Твоя естественность вдохновляет», «Натуральная красота намного лучше», — заявили юзеры.

В мае 2023 года юристка и участница конкурса «Мисс США — 2022» Хизер Ли из Айдахо показала внешность без наращенных ресниц и увеличенных губ и восхитила пользователей сети.