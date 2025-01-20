Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:20, 20 января 2025Ценности

В сети восхитились внешностью блогерши без чрезмерного макияжа и наращенных ресниц

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayaberesford618

Блогерша Майя Бересфорд из Великобритании с никнеймом @mayaberesford618 показала внешность без наращенных ресниц и чрезмерного макияжа и восхитила пользователей сети. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Вначале 21-летняя девушка продемонстрировала, как выглядела год назад. Она позировала в ярко-розовом корсете и с обилием декоративной косметики на лице. Юзерша нанесла плотным слоем тональный крем, сделала яркий контуринг, а также использовала хайлайтер, коричневые тени, сиреневую помаду и искусственные ресницы. «Тогда я думала, что чем больше косметики, тем красивее», — отметила она.

Затем Бересфорд запечатлела свое преображение. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе и с легким макияжем. Британка подчеркнула ресницы тушью и обвела губы коричневым карандашом.

Зрители оценили трансформацию девушки в комментариях. «Ты стала выглядеть просто прекрасно», «Такая красивая сейчас», «Твоя естественность вдохновляет», «Натуральная красота намного лучше», — заявили юзеры.

В мае 2023 года юристка и участница конкурса «Мисс США — 2022» Хизер Ли из Айдахо показала внешность без наращенных ресниц и увеличенных губ и восхитила пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

      Названа цель атаки украинских дронов в Казани

      В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

      В российском городе мужчины продали иностранцу несуществующий трепанг

      Apple обвинили в получении сверхприбыли от приложений

      Популярный модельер вышла в свет в халате за 416 тысяч рублей

      В ДНР рассказали об оставшихся в Курахово мирных жителях

      Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

      ВСУ при отступлении взорвали шахту в одном из городов ДНР

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше