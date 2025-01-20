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05:40, 20 января 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли ошибку Трампа в отношении Украины

NYT: Трамп подорвал позиции Киева из-за обещаний урегулировать конфликт за сутки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, выдвигаясь на пост главы государства, обещал добиться прекращения огня на Украине за 24 часа. Об этом напомнил сенатор Ричард Блюменталь в комментарии для The New York Times.

Блюменталь подчеркнул, что военные конфликты невозможно урегулировать напыщенностью. Он раскрыл ошибку Трампа в отношении Украины и указал, что политик подорвал позиции Киева из-за обещаний урегулировать конфликт за сутки.

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«Недостающим звеном в мышлении Трампа является непонимание того, что украинцы достигнут урегулирования только в том случае, если они будут сидеть за столом переговоров с позиции силы. Он фактически подорвал их позиции, и это одна из причин, почему он не достиг решения до своей инаугурации», — приводит слова сенатора NYT.

Ранее Трамп отказался от прежнего обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. В издании Financial Times заметили, что команда политика начала пересматривать свой подход к разрешению украинского кризиса, поскольку администрация избранного главы США по-прежнему «одержима идеей силы».

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