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15:32, 20 января 2025Наука и техника

В США рассказали о погубившей бомбардировщик B-1 эпохе

TNI: эпоха стелс-самолетов погубила стратегический бомбардировщик B-1 Lancer
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cedric H. Rudisill / USAF / Reuters

Эпоха стелс-авиации и новых средств противовоздушной обороны (ПВО) погубила стратегический бомбардировщик B-1 Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США. О причинах отказа от самолета рассказал обозреватель The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

«В эпоху, когда системы ПВО становятся все более совершенными, способность заметного B-1 выживать в тылу врага оказалась под угрозой, что снижает ценность стратегического бомбардировщика в будущих конфликтах против боеспособных государств», — пишет издание.

Отмечается, что ВВС США планируют вывести из эксплуатации оставшиеся Lancer до 2035 года. При этом B-1 обладают рядом преимуществ. В частности, этот самолет — самый быстрый действующий бомбардировщик армии США. Модификация B-1B способна летать со скоростью 1,3 тысячи километров в час.

Также самолет превосходит другие бомбардировщики ВВС США по грузоподъемности. B-1B может нести более 60 тонн различного вооружения, включая бомбы и управляемые ракеты.

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Ранее в январе издание TNI писало, что новые двигатели F130, которые получат модернизированные стратегические бомбардировщики B-52J ВВС США, прошли проверку. Обновленная силовая установка станет главным отличием модернизированного самолета. Также B-52J получит новую радиолокационную станцию.

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