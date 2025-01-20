В США заявили о планах Трампа восстановить казнь на федеральном уровне

Reuters: Трамп захотел восстановить смертную казнь на федеральном уровне

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает восстановление смертной казни на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящей администрации Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне», — передает агентство слова американских чиновников на правах анонимности.

Ранее Трамп заявил, что собирается подписать почти 100 указов в первый же день вступления в должность в течение нескольких часов после официальной церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января. Он подчеркнул, что документы будут направлены на отмену «множества вещей», которые сделал Байден.

