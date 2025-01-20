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07:12, 20 января 2025Мир

В Турции заявили о потраченных впустую деньгах США для Украины

Политик Перинчек: Деньги США, выделенные для поддержки Киева, потрачены впустую
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил РИА Новости, что деньги, выделенные США для поддержки Киева, потрачены впустую.

Политик подчеркнул, что мир на Украине необходим в первую очередь самим Соединенным Штатам, поскольку введенные антироссийские санкции ударили и по американским интересам. По его словам, США находятся в сложной экономической ситуации, что признают ведущие экономисты, и из-за своих действий оказались на пороге кризиса.

«Одна из главных причин этого – желание США доминировать в мире, выделение денег на эскалацию конфликтов, в том числе на Украине, поддержка террористов. Эти деньги потрачены впустую. Так как создается новый миропорядок», — сказал Перинчек.

Он добавил, что экономический центр сдвигается в сторону Евразии, доллар перестает быть доминирующей валютой. Факторами для такого развития событий стали военные успехи России в украинском конфликте и возрождение Китая.

Политик отметил, что деньги США выделены на бесперспективые проекты, что понимает избранный президент Дональд Трамп. Лидер турецкой партии заключил, что Соединенные Штаты уже не смогут быть «жандармами мира».

Ранее Трамп отказался от прежнего обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. В издании Financial Times заметили, что команда политика начала пересматривать свой подход к разрешению украинского кризиса, поскольку администрация избранного главы США по-прежнему «одержима идеей силы».

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