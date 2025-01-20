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08:40, 20 января 2025Россия

В Запорожской области задумали возобновить производство «Запорожцев»

Емельяненко: В Запорожской области нужно возобновить производство «Запорожцев»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Запорожской области задумали возобновить производство машин марки «Запорожец». Как заявил председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко в интервью ТАСС, у завода АвтоЗАЗ есть такие возможности.

Предприятие находится в подконтрольном Украине городе Запорожье. «Там новейший конвейер — можно собирать автомобили от легковых до микроавтобусов. Надо все освобождать, забирать», — сказал политик.

Он добавил, что назвать обновленный «Запорожец» можно иначе. Емельяненко также рассказал, что в Мелитополе производили двигатели для автомобилей, моторный завод был закрыт, поскольку оказался невыгодным, начали завозить импортные детали.

Ранее стало известно, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье был нанесен удар по заводу «Мотор Сич». «Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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