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14:55, 20 января 2025Силовые структуры

В «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили контрацептивы и бюстгальтер

Shot: Рецидивист мог использовать «Запорожец» Гоши Куценко для интимных встреч
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В автомобиле, который принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли контрацептивы и бюстгальтер. Последние два года голубой «Запорожец» стоял заброшенным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рецидивист познакомился с потерпевшей на Киевском вокзале за несколько часов до расправы. Он соблазнил ее двумя розами и бутылкой водки. На свидании кавалер расправился со своей спутницей.

В салоне автомобиля правоохранители нашли использованное средства контрацепции и белый бюстгальтер. Предварительно, подозреваемый и раньше приводил женщин в брошенное авто.

Подозреваемый — безработный из Казани — был задержан полицейскими по горячим следам. Женщину без признаков жизни нашли случайные прохожие в открытом «Запорожце», припаркованном на Кутузовском проспекте в Москве. Ее личность устанавливается.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Известно, что ранее он уже был судим за расправу, изнасилование, разбой, кражу и другие преступления.

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