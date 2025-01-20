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13:05, 20 января 2025Россия

Военный волонтер заявил о перекодировке сознания русских на Украине

Волонтер Живов: Украине удалось перекодировать сознание русских людей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Военный волонтер Алексей Живов выразил сожаление из-за перекодировки сознания русских людей, проживающих на территории Украины. В беседе с «Царьградом» он указал, что сознание людей смогли изменить до неузнаваемости всего за восемь лет.

«Это, наверное, было самым неприятным сюрпризом. Я, честно говоря, не ожидал, что наши единоверцы и соплеменники, русские люди, проживающие на Украине, поднимут оружие против русских солдат и русского... Это опять же говорит о проблемах с русской идентичностью. Не только в России, но и на Украине, в Казахстане и по всему миру», — сказал он.

Живов отметил, что раньше эта идентичность была гораздо сильнее и выдерживала большее количество испытаний. В пример он привел годы Великой Отечественной войны, когда часть территорий находилась в оккупации, но это не помогло немцам изменить русских людей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, волонтер считает, что она помогла России начать меняться изнутри и «выздоравливать». «В целом украинский конфликт дал очень серьезный задел для внутренних изменений в самой России, как политического, так и мировоззренческого и социологического характера», — отметил Живов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в ходе судебного заседания в Киеве отстоял право выступать на русском языке, сославшись на конституцию.

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