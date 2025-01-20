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13:55, 20 января 2025Спорт

WADA отказалось от апелляции по делу уличенной в допинге бывшей первой ракетки мира

WADA отказалось от апелляции по делу уличенной в допинге Швентек
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ma Ping / Globallookpress.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось подавать апелляцию по делу бывшей первой ракетки мира Иги Швентек, уличенной в применении допинга. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты WADA изучили показания польской спортсменки, которые были приняты во внимание Международным агентством по честности в теннисе (ITIA), и пришли к выводу, что причин для оспаривания вердикта в Спортивном арбитражном суде (CAS) нет.

В августе 2024-го Швентек сдала положительную пробу на триметазидин во внесоревновательный период. В результате расследования ITIA было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин).

Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года. За это время она пропустила три турнира.

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