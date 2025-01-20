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15:49, 20 января 2025Экономика

Ряду регионов России спрогнозировали потепление

Синоптик Вильфанд: на юге европейской России ожидается до плюс 12 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

На юге европейской части России ожидается постепенное потепление. Своим прогнозом с жителями южных регионов страны поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

По сведениям синоптика, на этой неделе, 20-26 января, на юге России температура повысится до плюс 7-12 градусов. Ночью столбики термометров будут держаться на отметке плюс 5 градусов, что на пару градусов превышает климатическую норму конца января.

Вместе с тем в ряде регионов пройдут осадки. В Ставропольском крае и практически во всех северо-кавказских республиках ожидается дождь и мокрый снег. Жителей Северной Осетии Вильфанд предупреждает о сильном налипании мокрого снега на проводах и ветках, также вероятны изморозь и гололедица. Ветер в регионе усилится до 18 метров в секунду. Гололед и налипание мокрого снега будут наблюдаться и на Ставрополье. На Кубани, однако, осадков не предвидится — в Краснодарском крае с 20 января снегопады закончатся, обещает метеоролог.

Морозы вскоре вернутся в столицу, и зима «опомнится». По прогнозам синоптиков, в конце месяца оттепель сменится устойчиво отрицательной температурой.

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