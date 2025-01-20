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01:24, 20 января 2025Россия

Задержан избивавший солдат в воинской части российский военнослужащий

ЦВО: В Туве задержали военнослужащего, избивавшего солдат в воинской части
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Военнослужащего, который избил сослуживцев в воинской части Республики Тыва, задержали и отправили под стражу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что против него возбудили уголовное дело.

Комиссия Минобороны России совместно с правоохранительными органами работает над выяснением обстоятельств инцидента.

В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. На видеозаписях зафиксированы случаи жестокого обращения с военнослужащими, в том числе избиения и применение электрошокеров.

Специальный представитель региона по вопросам СВО Тимур Куулар взял расследование под контроль. Он также прокомментировал заявление одного из военных на видео о том, что 4 батальон 55115 бригады подлежит расформированию.

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