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15:16, 20 января 2025Силовые структуры

Замучившие российского сына-подростка похудением супруги получили срок

В Москве суд дал от 3,5 до 4,5 года супругам Воропаевым за суицид подростка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор супругам Воропаевым за доведение сына до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые признаны виновными по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ. Ирина Воропаева получила 4,5 года лишения свободы, ее супруг Андрей — 3,5 года в колонии строгого режима.

Женщина была взята под стражу в зале суда. Они должны частично выплатить компенсацию по гражданскому иску потерпевшей стороны — родственникам подростка.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Воропаева, которая была мачехой подростку, замучила его программой для похудения, заставляя делать физические упражнения. Отец мальчика грозился отправить его в интернат. В результате супруги добились, что подросток сбросил 21 килограмм, однако он продолжал жаловаться одноклассникам на родителей.

В первый раз суд приговорил Ирину Воропаеву к девяти годам заключения, а ее мужу дали на полгода меньше, однако апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело на пересмотр.

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