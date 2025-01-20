Женщина похудела на 37 килограммов без походов в спортзал

Индианка похудела на 37 килограммов благодаря упражнениям с бутылками

Жительница Индии сумела сбросить 37 килограммов лишнего веса благодаря домашним упражнениям и сбалансированному питанию. Об этом пишет The Times of India.

В 25 лет блогерша Танушри располнела до 85 килограммов из-за послеродового гормонального сбоя. Индианке не нравился ее внешний вид, кроме того, на ее полноту обращали внимание знакомые. Оказавшись на грани депрессии, женщина решила взять свою жизнь под контроль и похудеть. У Танушри не было времени для походов в спортзал, и она начала заниматься дома.

Она использовала наполненные водой бутылки в качестве гантелей, занималась йогой, а позже перешла и к кардиоупражнениям. Затем индианка включила в план занятий силовые тренировки. На все это она тратила по часу в день и в итоге сумела выработать строгий режим, который позволял ей сочетать занятия спортом с заботой о маленьком ребенке.

Также Танушри не стала прибегать к помощи модных диет и перешла на традиционную индийскую кухню. Основу рациона составили чечевичные лепешки чила, соя, молодой сыр панир, яйца и фасоль. При этом индианка отказалась от фастфуда и готовой пищи из магазина и питалась только собственноручно приготовленными блюдами.

В итоге Танушри сумела сбросить 37 килограммов и стала намного увереннее в себе. Она поняла, что в процессе похудения важно не сравнивать себя с другими, а полностью сосредоточиться на собственном здоровье и самочувствии.

После похудения Танушри рассказала свою историю в социальных сетях и стала помогать другим людям, желающим сбросить лишний вес.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании изменила привычные рецепты блюд из фастфуд-ресторанов и сбросила за год 36 килограммов. Она стала готовить любимые блюда из полезных продуктов.

