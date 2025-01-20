Жену Байдена сравнили с баклажаном из-за наряда на инаугурации Трампа

Жена экс-президента США Джо Байдена Джилл стала объектом насмешек в сети из-за наряда на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Соответствующие посты появились в X (бывший — Twitter).

Бывшая первая леди появилась на публике в монохромном наряде американского бренда Ralph Lauren фиолетового цвета. Байден также надела туфли-лодочки и кожаные перчатки. Ее супруг предпочел образ той же марки.

Пользователи сети не оценили наряд супруги Байдена, о чем написали в многочисленных постах в X (бывший Twitter). При этом некоторые даже сравнили ее с баклажаном из-за цвета вещей. «Джилл Байден выглядит как баклажан», — написал @gregissnacking. «Ощущение, что Джилл Байден копирует стиль королевы Елизаветы, которая часто выходила в свет в ярких цветах. Но по факту она выглядит как ковер. Ну или как баклажан», — согласился @JustJustin4570. «Теперь в моей голове Джилл Байден — баклажан», — пошутил @CaptNailedIt.

Ранее сообщалось, что модные дома отказались сотрудничать с супругой избранного президента Меланией Трамп. Стилист супруги политика признался, что однажды его отказались обслуживать в одном из бутиков американского дизайнера.