Жильцы дома в российском городе на неделю лишились воды из-за коммунальной аварии

Жильцы дома в Липецке на неделю лишились воды из-за прорыва трубы

В Липецке жильцы одного из домов на неделю остались без воды из-за коммунальной аварии. В бесхозной квартире прорвало трубу, об этом сообщает Telegram-канал «Липецк №1».

Речь идет о доме по адресу: улица Студеновская, 11. Авария произошла 14 января, после чего сотрудники управляющей компании (УК) перекрыли стояк. В результате десять квартир лишились холодного водоснабжения, еще несколько оказались затоплены.

По словам жильцов, подвоз воды для пострадавших собственников до сих пор не организовали. Отсутствует не только холодная, но и горячая вода — ее не было в доме еще до аварии, так как в здании ведется установка газовых колонок.

Квартира, где произошла утечка, пустует. Прежде в ней проживала женщина, которой не стало некоторое время назад. Родственники собственницы в квартире не появляются. УК отказалась помогать жильцам в розыске новых хозяев жилья.

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