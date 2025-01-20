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13:32, 20 января 2025Экономика

Жители российского города остались без отопления

В Новосибирске 55 домов остались без отопления
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске в 55 многоквартирных домах было отключено отопление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления мэра города Максима Кудрявцева.

Кроме того, отопление пропало в четырех детских садах, одном медицинском учреждении и четырех других объектах. Отключение затронуло Дзержинский район и было вызвано необходимостью устранения дефекта на теплосетях, объяснил мэр.

Возобновить подачу тепла планируется в 04:00 во вторник, 21 января, по местному времени (00:00 по московскому времени). Отопление было приостановлено в 06:40 по местному времени (04:00 по московскому времени).

Ранее жильцы дома в Воронеже по улице Хользунова пожаловались, что им не могут наладить отопление с 1980-х годов. Жильцы рассказали, что тогда отопительные трубы решили перенести наружу, что не предусмотрено строительным проектом. С тех пор собственники живут в постоянном холоде, иногда в квартирах температура опускается до 16 градусов тепла.

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