Полиция США раздала гаджеты Apple для защиты автомобилей

CBS Colorado: Полиция Колорадо раздала умные метки для защиты от угона машины

Полиция в американском штате Колорадо начала бесплатно раздавать автолюбителям умные маячки для защиты машины от угона. Об этом сообщается в репортаже местного канала CBS Colorado.

В полиции Колорадо заявили, что подобная профилактика поможет снизить количество автомобильных угонов. В рамках акции офицеры начали бесплатно раздавать автолюбителям умные маячки Apple AirTag и Tile, которые позволяют отслеживать местоположение объектов через телефон.

Как выяснили журналисты, к каждому трекеру приложили автомобильную наклейку «Внимание — оборудовано трекером: это транспортное средство может быть отслежено полицией в случае кражи!» Авторы репортажа предположили, что местная полиция также получает таким образом доступ к информации о местоположении граждан и сможет оперативно отреагировать в случае угона.

В полиции не смогли сказать, какое количество трекеров и на какую сумму было приобретено. В CBS Colorado выяснили, что бесплатная раздача маячков завершилась, но в будущем правоохранительные органы запланировали провести еще одну подобную акцию.

В мае 2024 года американские корпорации Apple и Google разработали сервис, который позволит пользователям обнаруживать следящие за ними гаджеты. Сервис будет работать с маячками AirTaf, Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee.