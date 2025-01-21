Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:12, 21 января 2025Наука и техника

Полиция США раздала гаджеты Apple для защиты автомобилей

CBS Colorado: Полиция Колорадо раздала умные метки для защиты от угона машины
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: CBS Colorado / YouTube

Полиция в американском штате Колорадо начала бесплатно раздавать автолюбителям умные маячки для защиты машины от угона. Об этом сообщается в репортаже местного канала CBS Colorado.

В полиции Колорадо заявили, что подобная профилактика поможет снизить количество автомобильных угонов. В рамках акции офицеры начали бесплатно раздавать автолюбителям умные маячки Apple AirTag и Tile, которые позволяют отслеживать местоположение объектов через телефон.

Как выяснили журналисты, к каждому трекеру приложили автомобильную наклейку «Внимание — оборудовано трекером: это транспортное средство может быть отслежено полицией в случае кражи!» Авторы репортажа предположили, что местная полиция также получает таким образом доступ к информации о местоположении граждан и сможет оперативно отреагировать в случае угона.

В полиции не смогли сказать, какое количество трекеров и на какую сумму было приобретено. В CBS Colorado выяснили, что бесплатная раздача маячков завершилась, но в будущем правоохранительные органы запланировали провести еще одну подобную акцию.

В мае 2024 года американские корпорации Apple и Google разработали сервис, который позволит пользователям обнаруживать следящие за ними гаджеты. Сервис будет работать с маячками AirTaf, Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск зиганул на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      Клуб Mutabor сообщил о закрытии

      Росгвардия номинировала немецкую овчарку по кличке Базука на международную премию

      В отношении россиянина возбудили уголовное дело за посты в социальной сети

      Лавров объяснил отношения с Арменией отсутствием простых отношений с другими

      Китай начал активно замещать российский уголь

      Российские войска нанесли удар по ракетной базе в Николаевской области

      Индекс экономических настроений Германии начал год с падения

      Внешность известной 58-летней актрисы на фото с прогулки вызвала споры в сети

      Россиянин избил подростка из-за длинных волос и получил обязательные работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше