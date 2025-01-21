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12:41, 21 января 2025Ценности

Анна Семенович дала совет женщинам с большой грудью

Семенович посоветовала женщинам с большой грудью делать массажи и качать спину
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович дала совет женщинам с большой грудью. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

В настоящее время 44-летняя исполнительница отдыхает на Мальдивах. На размещенных кадрах она предстала в красном купальнике с пуговицами и косточками, который подчеркивал фигуру звезды.

При этом она ответила на вопрос одной из подписчиц о том, тяжело ли носить большой бюст и не устают ли от него плечи. «Устают. Но, как говорится, своя ноша не тянет. Почаще делайте массажи и качайте спину те, у кого большая грудь. И носите свою прекрасную грудь с гордостью!» — посоветовала артистка.

В апреле 2024 года Анна Семенович также раскрыла фанатам вес своей груди.

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