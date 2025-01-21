Белоусов прибыл в Узбекистан

Глава Минобороны России Белоусов прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что министр обороны РФ проведет переговоры с главой Минобороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым и военно-политическим руководством республики. Кроме того, как отмечается, Белоусов затронет вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Стороны также обсудят военное сотрудничество между государствами.

Ранее глава МО России сообщил, что лидеры 19 стран планируют посетить парад Победы в Москве 9 мая, и 10 из них уже подтвердили готовность совершить визит. Кроме того, Белоусов добавил, что помимо Москвы парады, приуроченные к 80-летию окончания победы в Великой Отечественной войне, пройдут также во всех восьми городах-героях.