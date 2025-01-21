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17:12, 21 января 2025Путешествия

Бездыханного человека нашли на пляже при загадочных обстоятельствах

Daily Mail: На пляже в Корнуолле нашли бездыханного человека
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jim Peters / Shutterstock / Fotodom

На пляже в британском Корнуолле при загадочных обстоятельствах нашли бездыханного человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что тело обнаружили 18 января, на место сразу прибыла полиция. Правоохранители назвали случившееся необъяснимым, но не стали уточнять, что именно их удивило. Начато расследование.

Ранее трое туристов были найдены бездыханными на пляже в Доминиканской Республике. Отдыхающие популярного курорта Пунта-Кана в Карибском море плавали во время прилива и были унесены сильным течением.

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