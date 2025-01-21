Бывшая секс-работница рассказала о самых странных просьбах клиентов

Бывшая секс-работница Элизабет Джи объяснила, почему под конец карьеры установила ограничения на просьбы клиентов. Об этом она рассказывала The Sun.

Джи попала в секс-индустрию в возрасте 22 лет. Сначала она работала в салоне эротического массажа, а потом перешла в эскорт. По словам Джи, среди ее клиентов были врачи, юристы и священники. Некоторые из них даже были женаты.

Одним из самых странных запросов Джи назвала просьбу притворяться беременной. На протяжении сеанса клиент просто гладил ее живот и говорил, что у них будет прекрасный ребенок. Часто мужчины просили ее разыгрывать сценарий секса тети и племянника. Кому-то нравилось, когда Джи делала вид, что она возлюбленная их лучшего друга.

Бывшая секс-работница отметила, что была готова на многое, но с возрастом все чаще отвечала на фантазии клиентов отказом. По словам Джи, некоторые мужчины даже не просили ее об интимной связи, а ждали только того, чтобы их слушали.

В интервью Джи вспомнила и о самом опасном случае из ее работы. Однажды у нее была встреча с группой наркоторговцев, в номере которых были мачете. Джи объяснила, что мужчины не угрожали ей, а она старалась думать только о работе. В итоге все закончилось благополучно.

Ранее сообщалось, что порномодель из Великобритании Энни Шарлотт, родившаяся с двумя влагалищами, перечислила самые странные просьбы, которые она получала от своих фанатов. По ее словам, фанаты часто хотят купить у нее нечто странное: ее нижнее белье или баночку воды, в которой она купалась.

