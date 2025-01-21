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20:13, 21 января 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников опроверг распространенное мнение о витаминах

Врач Мясников опроверг миф, что продукты не могут восполнить дефицит витаминов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jane Korsak / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг распространенное мнение о витаминах. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Один из мифов: продукты не могут восполнить дефицит витаминов», — отметил доктор. В качестве примера врач привел прием синтетического кальция. «Если вы принимаете кальций в таблетках, он будет откладываться в почках — появятся камни. Почему? А вы выпили, он тут же всосался, в мозг пошел сигнал: много кальция. Он старается выводить», — объяснил он.

Медик рекомендовал восполнять дефициты витаминов при помощи питания. «Если вы едите творог и сыр, вы съели кусочек — он со слюной смешался, в желудке — комок, тут всосался чуть-чуть, там всосался, идет постепенное всасывание в тех местах, в которых надо. И в мозг идет команда: все нормально, кальций в норме. Мозг не дает команду на выведение, и кальций усваивается», — заключил специалист.

Ранее Мясников предупредил об опасности приема одного витамина. Доктор рассказал, что из-за приема синтетического витамина А может развиться рак легких.

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