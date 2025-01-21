Еще один дом в российском городе загорелся после падения обломков БПЛА

Shot: Еще один дом загорелся в Смоленске после падения обломков БПЛА

Многоэтажный жилой дом на улице Бородинской в Смоленске загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что жильцов дома эвакуировали. Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На место выехали саперы, которые разминируют БПЛА, уточняет Shot.

Ранее украинский беспилотник врезался в дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе. По словам жителей Смоленска, дрон влетел в крышу здания, в результате чего началось возгорание. Вследствие взрывов были выбиты окна на последнем этаже.

До этого БПЛА рухнул рядом с клинической больницей в Смоленске. Уточняется, что дрон упал возле медицинского учреждения в Заднепровском районе.