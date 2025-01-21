Финансист спрогнозировал судьбу рубля после инаугурации Трампа

Финансист Целищев: После инаугурации Трампа рубль не претерпит сильных изменений

После инаугурации Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к доллару. Такой прогноз дал управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, его слова приводит агентство «Прайм».

Как утверждает финансист, к российскому рынку это «достаточно формальное» событие не имеет никакого отношения. «Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке», — объяснил он.

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться за счет стабильного торгового баланса и налогового периода, который ожидается в конце месяца. Тогда курс составит 100,5-101 рубль за доллар, рассказал Целищев. Однако в перспективе команда президента США может пойти на шаги, которые в значительной степени изменят мировую экономику и усилят инфляцию в самих Штатах — например, введут пошлины на импорт. В таком случае можно будет увидеть доллар по 115 рублей и даже выше, резюмировал эксперт.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России. Он заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает тарифы санкциям в качестве меры воздействия.

