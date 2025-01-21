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16:52, 21 января 2025Мир

Глава Генштаба армии Израиля подал прошение об отставке

Глава Генштаба армии Израиля Халеви подал прошение об отставке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Герци Халеви

Герци Халеви. Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви подал прошение об отставке, взяв на себя ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских радикалов из движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Халеви, текст которого распространила армейская пресс-служба.

«В то время, когда Армия обороны Израиля имеет значительные достижения и находится в процессе реализации соглашения об освобождении [находящихся в секторе Газа] наших заложников, я прошу [разрешения] оставить свою должность 6 марта 2025 года», — сказано в прошении.

Также в отставку вслед за главой генштаба решил уйти начальник Южного командования армии Израиля, генерал-майор Ярон Финкельман. В зоне ответственности его командования находились приграничные с сектором Газа районы на юге Израиля.

В воскресенье, 19 января, ХАМАС передало Израилю первых трех заложниц в рамках соглашения об обмене пленными и прекращении огня. Для этого Управление тюрем Израиля освободило 90 палестинских заключенных. В ближайшее время радикальное движение должно освободить еще 30 заложников, взамен Израиль отпустит 1800 палестинских заключенных.

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