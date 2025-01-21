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13:56, 21 января 2025Бывший СССР

Глава МИД Армении рассказал об усилиях Еревана по достижению мира на Южном Кавказе

Глава МИД Мирзоян: Армения прилагает усилия для достижения мира на Южном Кавказе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Армения прилагает усилия для достижения долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, трансляция которой доступна на RuTube.

«Хочу подчеркнуть, что несмотря на все трудности и вызовы на этом пути Армения продолжает прилагать искренние усилия для достижения долгосрочного и прочного мира, который, как нам представляется, соответствует интересам всех стран нашего региона», — сказал он.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись 21 января в Москве. Арарат Мирзоян вылетел на них днем ранее, 20 января. При этом он не раскрыл запланированную повестку переговоров.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщал, что в ходе встречи дипломаты могли обсудить возможность роспуска Минской группы ОБСЕ.

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