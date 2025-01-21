Индекс экономических настроений Германии начал год с падения

Индекс настроений в экономике ФРГ упал до 10,3 в январе с декабрьских 15,7

Индекс экономических настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW на основании обзора около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков, начал год с очередного падения. С декабрьских 15,7 показатель снизился в январе до 10,3, хотя прогнозировался на уровне 15,3. Об этом сообщает Trading Economics.

В предыдущем месяце индекс наоборот подскочил более чем вдвое, с 7,4, что, в частности, объясняли улучшением оценки перспектив экономики страны по мере приближения досрочных выборов. До этого, в сентябре, он максимально близко за год подошел к указывающей на переход к пессимизму нулевой отметке, достигнув лишь 3,6.

«Недостаток расходов частных домохозяйств и низкий спрос в строительном секторе продолжают сдерживать экономику Германии. Если эти тенденции сохранятся в текущем году, Германия еще больше отстанет от других стран еврозоны», — прокомментировала президент ZEW Ахим Вамбах.

ВВП ФРГ сократился на 0,2 процента второй год подряд после снижения на 0,3 процента в 2023-м. На фоне этого возможный сменщик Олафа Шольца на посту канцлера Фридрих Мерц предложил резко уменьшить расходы на миграцию и социальные нужды.