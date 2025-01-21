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16:51, 21 января 2025Наука и техника

Конкуренции между США и Китаем в космосе предрекли усиление

SCMP: Конкуренция между США и Китаем в космосе усилится
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

При новом президенте США Дональде Трампе конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем в космосе усилится. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Политолог Чикагского университета Ян Дали предрекает, что при новой американской администрации Пекину предоставится возможность многому научиться у Вашингтона. «Учатся у Илона Маска и догоняют его, например разрабатывая ракеты многоразового использования», — уверен специалист.

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Профессор Университета Даньцзян Джеймс Чэнь выразил надежду, что усиление соперничества между странами не выльется в прямое столкновение и принесет пользу человечеству.

Ранее Трамп заявил о намерениях США освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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