Кушанашвили рассказал об общении с Зеленским

Кушанашвили заявил, что отговаривал Зеленского от планов пойти в политику

Известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал, как, работая на украинском телевидении, он общался с будущим главой республики Владимиром Зеленским. Воспоминаниями он поделился в беседе с бизнесменом и блогером Андреем Третьяковым, видео вышло во «ВКонтакте».

Кушанашвили напомнил, что в 2010-е годы он по приглашению Зеленского начал работать на украинском телеканале «Интер» в ток-шоу «Разбор полетов». Телеведущий также раскрыл, что много времени общался с будущим политиком.

При этом журналист заявил, что однажды попытался отговорить Зеленского от планов пойти в большую политику, но тот заверил, что якобы не до конца серьезен, говоря о желании стать политиком. «Он говорил: "Да я шучу". Мне в глаза он говорил: "Да это для проформы, для красного словца"», — вспомнил Кушанашвили.

Ранее телеведущий рассказал, что проходит сеансы химиотерапии и полон надежд на лучшую жизнь.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали с жалобами на сильные боли в области сердца и живота. Ему провели экстренную операцию. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего обнаружили рак.