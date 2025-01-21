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15:15, 21 января 2025Бывший СССР

Лукашенко предложить выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию с одним условием

Лукашенко заявил о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности выдвинуть нового президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот действительно станет миротворцем. Его слова приводит БелТА.

«Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом — мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит», — отметил белорусский лидер.

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