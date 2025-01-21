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15:31, 21 января 2025Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал притязания Трампа на Канаду и Гренландию

Президент РБ Лукашенко: Заявления Трампа о Канаде сделаны для резонанса в СМИ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что заявления президента США Дональда Трампа относительно территориальных претензий США на Гренландию и Канаду в большей степени преследуют цель создания резонанса в СМИ. Его слова передает БелТа.

Он добавил, что Белоруссия хочет жить мирно и не воевать. Поэтому он предложил «не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов». Лукашенко заключил, что заявления Трампа по поводу Гренландии и Канады фейковые и не будут реализованы, так как «это все для СМИ — помпа».

Ранее депутат парламента Гренландии и председатель крупнейшей оппозиционной партии в парламенте «Налерака» Пеле Броберг заявил, что у США нет шансов купить правительство Гренландии для аннексии острова.

До этого посол Канады в США Кирстен Хиллман пригрозила Трампу принципом «око за око». По ее словам, отказ от канадской продукции дорого обойдется экономике США и вынудит американские компании обратиться к таким поставщикам, как Китай и Россия.

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