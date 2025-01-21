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08:35, 21 января 2025Мир

Макрон призвал Европу проснуться

Макрон: Европа должна проснуться и укрепить оборонный потенциал
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Европа должна «проснуться» на фоне прихода к власти президента США Дональда Трампа и укрепить свой оборонный потенциал. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении перед французскими военными, передает Newsweek.

По словам французского лидера, смена американского руководства является «возможностью для европейского стратегического пробуждения» и снижения зависимости от Вашингтона. Макрон усомнился в том, что Европа будет способна защитить себя в случае, если США «выведут свои военные корабли из Средиземноморья» или переключат основное внимание на Тихий океан.

Президент Франции также призвал европейские страны готовиться к меняющейся обстановке на мировое арене. Он подчеркнул, что им также следует уделять приоритетное внимание активной помощи Украине, чтобы усилить ее позиции на будущих мирных переговорах.

Ранее стало известно, что Макрон планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии страны на случай опасности.

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