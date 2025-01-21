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21:03, 21 января 2025Из жизни

Работавшие с Меган Маркл люди назвали ее стиль общения манипулятивным и болезненным

The Daily Beast: Работавшие с Меган Маркл люди рассказали об унижениях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Стало известно, что Меган Маркл подвергала работавших с ней людей унижениям. Об этом пишет The Daily Beast.

Несколько анонимных источников поделились с изданием Vanity Fair своими впечатлениями от общения и работы с Маган Маркл, супругой принца Гарри. Один из бывших сотрудников пары рассказал на условиях анонимности, что у Гарри есть подобие Эдипова комплекса и «в некотором роде она [Меган Маркл] перевоспитывает его как ребенка».

Другой работавший с парой человек сообщил, что был вынужден уволиться, потому что паре «нельзя было сказать "нет"». По его словам, он ушел из-за необходимости подчиняться нанимателям во всем, так как «больше не мог выносить себя самого» в этих обстоятельствах. Еще один бывший сотрудник рассказал, что стиль общения Маркл с подчиненными остается «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока что-то не идет вразрез с ее планами. Тогда она становится «холодной и отстраненной». Он назвал свой опыт ужасным и «очень болезненным» из-за ее манипулятивных приемов. «Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам», — рассказал он.

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Кроме того, источник упомянул склонность супруги принца Гарри к сплетням и злым разговорам за спиной. После работы с парой над тремя эпизодами подкаста один из менеджеров якобы взял длительный отпуск. Другие, по слухам, увольнялись или обращались за помощью к психотерапевтам, чтобы снять напряжение.

Ранее сообщалось, что в американских книгоиздательских кругах ходят слухи, что Меган Маркл задумала написать книгу о разводе с принцем Гарри. При этом официально Гарри и Меган не сообщали, что планируют развестись.

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