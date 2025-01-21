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12:52, 21 января 2025Культура

Меладзе назвали безнадежно постаревшим и устаревшим

Музыкальный критик Соседов заявил, что Меладзе не ждут в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о тайном приезде в Россию певца Валерия Меладзе. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

По мнению Соседова, на сегодняшний день исполнитель никому не нужен. «Его музыка безнадежно устарела, он сам безнадежно постарел», — заявил он.

При этом музыкальный критик обратил внимание на то, что о своем мировом турне певец говорит «открыто, громко и везде». «Вот пусть и уезжает, его в России не ждут», — добавил Соседов.

Ранее была раскрыта причина тайного возвращения Валерия Меладзе в Россию.

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