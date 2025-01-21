Мирный житель пострадал при обстреле поселка в Курской области

Хинштейн: при обстреле ВСУ курского поселка Коренево пострадал мужчина

Один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Коренево Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, местный житель 1970 года рождения получил многочисленные осколочные ранения. Мужчине оказали первую помощь, его везут в областную клиническую больницу. «Состояние пострадавшего будет взято под особый контроль», — подчеркнул Хинштейн.

Врио губернатора также напомнил, что об опасности самовольного возвращения в «серую зону».

19 января над Курской областью уничтожили украинскую ракету. 14 января ВСУ также попытались атаковать ракетами Курскую область. Две ракеты были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны.