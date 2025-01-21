Момент уничтожения беспилотника у авиационного завода над Смоленском попал на видео

Появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ в Заднепровском районе Смоленска

В сети появились кадры момента уничтожения украинского беспилотника в Заднепровском районе Смоленска, где находится авиационный завод. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен жужжащий звук мотора беспилотника, а затем видны вспышка и взрыв. Как рассказали жители, обломки одного из сбитых беспилотников упали на гаражи за жилой многоэтажкой.

Ранее появилась неофициальная информация, что в Заднепровском районе Смоленска находится авиационный завод, который, предварительно, был целью беспилотников ВСУ.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Один из дронов врезался в жилой многоэтажный дом, из-за чего там начался пожар. По информации губернатора Василия Анохина, никто не пострадал. За ночь над Смоленской областью, по данным Минобороны, сбили 10 беспилотников. Всего над Россией за ночь перехватили свыше полсотни летательных аппаратов, большинство из которых сбили над Брянской областью.