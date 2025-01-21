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08:27, 21 января 2025Россия

Названа возможная цель атаки десятка дронов ВСУ на Смоленск

Mash: беспилтники ВСУ пытались атаковать смоленский авиационный завод
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Десяток беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбили над Смоленской областью, пытались атаковать смоленский авиационный завод. Возможную цель украинских войск назвал Telegram-канал Mash.

Предприятие, которое было целью ВСУ, находится в Заднепровском районе города. Жители ночью сообщали о том, что в районе пролетали несколько беспилотников.

Ранее в сети появились кадры момента мощного взрыва. На видеозаписи слышны приближающийся жужжащий звук работающего двигателя беспилотника. Как только он становится слишком громким, в кадре на миг появляется беспилотник большого размера, который впоследствии взрывается и падает.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Один из дронов врезался в жилой многоэтажный дом, из-за чего там начался пожар, По информации губернатора Василия Анохина, никто не пострадал.

За ночь над Смоленской областью, по данным Минобороны, сбили 10 беспилотников. Всего над Россией за ночь перехватили свыше полсотни летательных аппаратов, большинство из которых сбили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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