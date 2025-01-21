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08:11, 21 января 2025Россия

Момент мощного взрыва беспилотника над Смоленском попал на видео

Появились кадры взрыва украинского беспилотника над Смоленском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента мощного взрыва беспилотника в небе над Смоленском. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны приближающийся жужжащий звук работающего двигателя беспилотника. Как только он становится слишком громким, в кадре на миг появляется беспилотник большого размера, который впоследствии взрывается и падает.

Как сообщает канал, Вооруженные силы Украины атаковали Смоленскую область беспилотниками большой дальности PD-2 и «Лютый». Их дальность действия составляет около тысячи километров, дроны способны нести на себе до 75 километров взрывчатки. Местные жители рассказали, что нашли большое число отверстий на машинах и стеклах квартир — это может говорить о том, что украинские военные использовали подшипники для начинки боевой части дронов.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Один из беспилотников врезался в жилой многоэтажный дом, из-за чего там начался пожар, его обломки сняли на видео. По данным губернатора Василия Анохина, никто не пострадал.

За ночь над Смоленской областью, по данным Минобороны, сбили 10 беспилотников. Всего над Россией за ночь перехватили свыше полсотни летательных аппаратов, большинство из которых сбили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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