Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:54, 21 января 2025Бывший СССР

На Украине высказались о судьбе Зеленского после инаугурации Трампа

Соскин: После инаугурации Трампа отставка Зеленского станет вопросом времени
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

После вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность устранение главы Украины Владимира Зеленского является лишь вопросом времени. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он считает, что Трамп будет способствовать созданию в республике временного правительства национального спасения. Причина такого решения, по словам Соскина, кроется в поведении Зеленского.

«Зеленский сорвал рождественское перемирие (...) и фактически игнорирует все такие достаточно деликатные просьбы американского руководства, что ему надо уйти», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к миру, комментируя инаугурацию Трампа. Он также сделал комплимент политику, назвав его сильным человеком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подписал свои первые указы

      Останки автора романа «Невыносимая легкость бытия» перевезли в родной город

      МУС приготовился к драконовским санкциям из-за Трампа

      На Украине высказались о судьбе Зеленского после инаугурации Трампа

      Орбан предложил посадить демократов в Брюсселе на корабль и отправить их в США

      Панама отвергла претензии Трампа на Панамский канал

      В Смоленске жители многоэтажек остались без света и воды после атаки дронов

      Суд арестовал обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной

      Российский губернатор сообщил об атаке украинских дронов

      Пожилой монах заманил искательницу духовных откровений в монастырь и изнасиловал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше