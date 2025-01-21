На Украине высказались о судьбе Зеленского после инаугурации Трампа

Соскин: После инаугурации Трампа отставка Зеленского станет вопросом времени

После вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность устранение главы Украины Владимира Зеленского является лишь вопросом времени. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он считает, что Трамп будет способствовать созданию в республике временного правительства национального спасения. Причина такого решения, по словам Соскина, кроется в поведении Зеленского.

«Зеленский сорвал рождественское перемирие (...) и фактически игнорирует все такие достаточно деликатные просьбы американского руководства, что ему надо уйти», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к миру, комментируя инаугурацию Трампа. Он также сделал комплимент политику, назвав его сильным человеком.