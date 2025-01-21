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17:00, 21 января 2025Мир

На Западе предупредили о последствиях сделки Трампа и Путина по Украине

DE: Сделка Трампа и Путина по Украине может привести к третьей мировой войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сделка президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по Украине может привести к третьей мировой войне, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес. Его слова приводит британская газета Daily Express (DE).

«Американский генерал предупредил, что Трампу не следует вступать в сделку с Путиным, иначе он может начать третью мировую войну», — пишет издание.

По словам отставного военного, перемирие может быть использовано Россией для подготовки к возобновлению конфликту с последующим нападением на Украину и, возможно, на страны НАТО.

Ранее Трамп заявил, что Россию будут ждать большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине.

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