На Западе предупредили о последствиях сделки Трампа и Путина по Украине

DE: Сделка Трампа и Путина по Украине может привести к третьей мировой войне

Сделка президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по Украине может привести к третьей мировой войне, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес. Его слова приводит британская газета Daily Express (DE).

«Американский генерал предупредил, что Трампу не следует вступать в сделку с Путиным, иначе он может начать третью мировую войну», — пишет издание.

По словам отставного военного, перемирие может быть использовано Россией для подготовки к возобновлению конфликту с последующим нападением на Украину и, возможно, на страны НАТО.

Ранее Трамп заявил, что Россию будут ждать большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине.