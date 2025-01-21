Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 21 января 2025Мир

На Западе раскрыли отношение Фон дер Ляйен к Трампу

Журналист Боуз заявил о презрительном отношении фон дер Ляйен к Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал обращение председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к новому президенту США Дональду Трампу, в котором она поздравила политика с вступлением в должность.

Он отметил, что слова фон дер Ляйен о том, что она с нетерпением ждет совместной работы с новой администрацией, не соответствуют действительности. «Хватит врать. Ты и все остальные в брюссельском Четвертом рейхе безусловно презираете Трампа и [американского предпринимателя Илона] Маска», — заявил Боуз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал отменять Байдена. Новый президент США заблокировал сразу 78 указов предшественника

      Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 22 беспилотников над регионом

      Обломок беспилотника под окнами многоэтажки в Смоленске сняли на видео

      Осужденный за взятки экс-замглавы ФСИН Максименко накопил долги

      Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС

      На Западе раскрыли отношение Фон дер Ляйен к Трампу

      Россияне побывали в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в номере отеля

      Украина выпустила свыше полсотни беспилотников по шести регионам России

      Рынок машин с пробегом в России рекордно вырос

      В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше