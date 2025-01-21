На Западе раскрыли отношение Фон дер Ляйен к Трампу

Журналист Боуз заявил о презрительном отношении фон дер Ляйен к Трампу

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал обращение председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к новому президенту США Дональду Трампу, в котором она поздравила политика с вступлением в должность.

Он отметил, что слова фон дер Ляйен о том, что она с нетерпением ждет совместной работы с новой администрацией, не соответствуют действительности. «Хватит врать. Ты и все остальные в брюссельском Четвертом рейхе безусловно презираете Трампа и [американского предпринимателя Илона] Маска», — заявил Боуз.