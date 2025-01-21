На Западе высказались о победе Байдена на Украине

Профессор Дизен: Байден хотел победы на Украине, но уничтожил тысячи украинцев

Бывший президент США Джо Байден хотел победы в конфликте на Украине, но вместо этого уничтожил сотни тысяч украинцев. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Байден хотел затяжного конфликта, чтобы обескровить Россию как своего противника, а Украина была полезным элементом прокси-войны для стран Североатлантического альянса, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев пали, и это называется "победой" Байдена», — отметил эксперт.

Ранее Дизен заявил, что обсуждение вопроса членства Украины в НАТО является абсурдным. По его мнению, принятие Киева в альянс втянет Запад в прямой конфликт с Россией, который «рискует перерасти в ядерную войну».