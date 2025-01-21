Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 21 января 2025Мир

На Западе высказались о победе Байдена на Украине

Профессор Дизен: Байден хотел победы на Украине, но уничтожил тысячи украинцев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший президент США Джо Байден хотел победы в конфликте на Украине, но вместо этого уничтожил сотни тысяч украинцев. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Байден хотел затяжного конфликта, чтобы обескровить Россию как своего противника, а Украина была полезным элементом прокси-войны для стран Североатлантического альянса, которым можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев пали, и это называется "победой" Байдена», — отметил эксперт.

Ранее Дизен заявил, что обсуждение вопроса членства Украины в НАТО является абсурдным. По его мнению, принятие Киева в альянс втянет Запад в прямой конфликт с Россией, который «рискует перерасти в ядерную войну».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Им придется сравнять счет». Трамп требует от союзников по НАТО больше тратить на Украину

      Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Россиянин развратил четверых детей и был задержан

      Ученый оценил сроки подготовки полета на Марс

      В Турции предупредили об угрозе обрушения загоревшегося на горнолыжном курорте отеля

      Залужный рассказал о противостоянии с офисом Зеленского

      В Совфеде объяснили отношение Трампа к Украине

      Полет в Европу на Новый год обошелся москвичу по цене автомобиля

      Брат Нурмагомедова опустился в рейтинге UFC

      Стало известно об открывшем стрельбу после нападения мигрантов российском депутате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше