Над Крымом сбили еще семь украинских БПЛА

Над Крымом сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Отражение атаки системами противовоздушной обороны (ПВО) шло с 19:20 до 20:15 по московскому времени, пояснили в оборонном ведомстве.
Других подробностей атаки на данный момент нет.
В этот же день Минобороны сообщило, что украинские беспилотники заметили у берегов Крыма. Три дрона уничтожили над акваторией Черного моря в промежутке с 10:45 до 11:00. Затем министерство отчиталось еще об 11 уничтоженных беспилотниках. Сбили их над Крымом, Белгородской областью и Черным морем.